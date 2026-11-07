Aydın'da iş yeri deposunda yangın

Aydın’da bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, SökeKuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.