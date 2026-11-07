Başkan Çerçioğlu gençleri Aydınfest'te buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, bu yıl da Aydın’ı müziğin, enerjinin ve gençliğin merkezi haline getiriyor. Kentin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle unutulmaz anlar yaşıyor.

Festivalin yeni gününde Afra, Ankara Echoes ve Fatma Turgut sahneye çıkarak Aydınlılara müzik dolu bir gece yaşattı. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu festival alanında coşku akşamın geç saatlerine kadar sürdü.

Aydınfest Gençlik Festivali, 7 Kasım Cumartesi günü sevilen sanatçılar Mela Bedel, Manuş Baba ve Gazapizm’in konserleri ile son bulacak.