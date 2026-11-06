GÜNCELLEME - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 40 zanlıya ait hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edilmiş, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Kasım'da Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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