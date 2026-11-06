Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:08 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden 34'ü tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 34'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Operasyon

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 40 zanlıya ait hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edilmiş, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Kasım'da Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        Ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        Başkan Arıcı gazetecilerle buluştu
        Başkan Arıcı gazetecilerle buluştu
        Kuşadası'nda kesintisiz ulaşım için altyapı önlemi
        Kuşadası'nda kesintisiz ulaşım için altyapı önlemi
        Yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama
        Yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama
        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama (2)
        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama (2)
        Aydın'a zirai don uyarısı
        Aydın'a zirai don uyarısı