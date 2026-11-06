Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'a zirai don uyarısı

        Aydın'a zirai don uyarısı

        Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Aydın'a zirai don uyarısı

        Aydın’ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

        Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Aydın’ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Efeler'de geleneksel sanatlar yaşatılıyor
        Efeler'de geleneksel sanatlar yaşatılıyor
        Teniste Türkiye'nin kalbi Kuşadası'nda attı
        Teniste Türkiye'nin kalbi Kuşadası'nda attı
        Kuşadası, Londra Turizm Fuarı'nda dünyaya tanıtıldı
        Kuşadası, Londra Turizm Fuarı'nda dünyaya tanıtıldı
        Organ bağışıyla başka hayatlara umut olan ailelere ziyaret
        Organ bağışıyla başka hayatlara umut olan ailelere ziyaret
        Kuşadası'nda 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 tutukla...
        Kuşadası'nda 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 tutukla...
        Kuşadası'nda diyetisyen buluşmalarının gündemi diyabet oldu
        Kuşadası'nda diyetisyen buluşmalarının gündemi diyabet oldu