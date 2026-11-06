Aydın'a zirai don uyarısı
Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.
Aydın’ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Aydın’ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.