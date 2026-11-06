Efeler'de geleneksel sanatlar yaşatılıyor

Efeler Belediyesi Kültür Evi, Veysipaşa Mahallesi'nde vatandaşlar ve sanatseverler için tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline geldi. Sanatı ve zanaatı ilçe sakinleriyle buluşturan merkezde düzenlenen kurslar, her yaştan vatandaşı aynı çatı altında bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Veysipaşa Mahallesi'ndeki tarihi dokunun içerisinde faaliyet gösteren Kültür Evi, gençlerden emeklilere, öğrencilerden ev hanımlarına kadar geniş bir katılımcı profilini ağırlıyor. Kursiyerler bir yandan ahşap oyma, boyama, dokuma ve filografi gibi geleneksel ile modern sanatı harmanlayan branşlarda eğitim alırken bir yandan da el emeği göz nuru eserler üretiyor. Özellikle çivi ve tellerin estetikle buluştuğu filografi ile tezgahlarda ilmek ilmek işlenen kilim ve halı dokuma atölyeleri büyük ilgi görüyor.

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Günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp boş vakitlerini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirme imkanı bulan kursiyerler, Kültür Evi'nde aldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kursiyerler, hem yeni beceriler kazandıklarını hem de edindikleri dostluklarla sosyalleşme imkanı bulduklarını dile getiriyor. Kendilerine sunulan bu imkanlardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden kursiyerler, sanata ve kent sakinlerinin gelişimine verdiği destek nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.