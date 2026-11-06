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        Kuşadası'nda 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 tutuklama

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, işletmeciler Mekin Çelik (37) ile Murat Yatkı'nın (55) ağır yaralandığı silahlı saldırıda, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Kuşadası'nda 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 tutuklama

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, işletmeciler Mekin Çelik (37) ile Murat Yatkı'nın (55) ağır yaralandığı silahlı saldırıda, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

        Olay, 1 Kasım'da saat 06.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilden inip, henüz belirlenemeyen nedenle Kaleiçi'nde eğlence mekanı işleten Mekin Çelik ve dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya tabancayla ateş açtı. Çelik ile Yatkı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çelik ameliyata alınırken; Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mekin Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin otomobille İzmir'e kaçmasına yardım ettiklerini belirledikleri H.D., Hüseyin Denli ve Selim Denli'yi dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin ile Selim Denli tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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