Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim ilçesindeki Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettikleri tespit edilen G.G. (40), M.A. (46) ve A.M. (22) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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