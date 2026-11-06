Nazilli'de 10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, 05 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 4 aydır aranan İ.Y. (49) yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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