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        Nazilli'de 10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Nazilli'de 10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, 05 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 4 aydır aranan İ.Y. (49) yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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