Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Koçlar İlk ve Ortaokulu düzenlediği etkinlikte öğrenciler kan bağışçısı kazanmak için birbirleri ile yarıştı

Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda düzenlenen etkinliklerde bir yandan kan bağışı kampanyaları düzenlenirken öte yandan da Kızılay ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Önceki gün ilçe merkezinde bulunan Vakıfbank İlköğretim okulunda düzenlenen etkinlikte 204 ünite kan toplamayı başaran okul en fazla bağış alan okul olarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Türkiye ikincisi okul ise yine Aydın'dan çıktı. Aydın merkez Yahya kemal Beyatlı ilkokulu ise 214 ünite kan toplayarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

REKLAM

Kan bağışçısı kazandırdılar, madalyaları kaptılar

Başarılı çalışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek olan Aydın'da bu kez Nazilli'deki kırsal Arslanlı Mahallesi'nde bulunan Koçlar İlk ve Ortaokulu düzenlediği etkinlikte öğrenciler kan bağışçısı kazanmak için birbirleri ile yarıştı. 62 ünite kan bağışı ile büyük bir başarıya imza atan öğrenciler madalyaları da kaptı. Toplamda 15 bağışçı kazandırarak madalyaları kapan Gülay ve Almira Tan isimli ilkokul öğrencileri büyük takdir topladı.

Jandarmadan kan desteği

Çocukların çağrısı ile Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy öncülüğünde etkinliğe katılarak kan bağışında bulunan Nazilli İlçe jandarma personeli, 10 ünite kan desteği le çocukların gönlünde taht kurdu. Ailelerine kan bağışı çağrısında bulunan minik yüreklerin çabası öğretmenleri ve protokol üyeleri tarafından büyük takdir topladı.

REKLAM

Muhtar ve okul müdüründen destek çağrısı

Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, Koçlar İlk ve Ortaokulu Müdürü İhsan Çatma ile birlikte mahalle halkına kan bağışı çağrısından bulunduklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza Kızılay'ı tanıtmak ve kana bağışının önemini anlatmak amacıyla okulumuzda etkinlik düzenledik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yoğun katılım

Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ve Koçlar İlk ve Ortaokulu Müdürü İhsan Çatma'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy başta olmak üzere Türk Kızılay Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Mevlüt Günay, Aydın Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Ali Yalçınkaya, Nazilli Devlet Hastanesi Kan Laboratuvarı ve tetkik Hizmetleri Biriminden Mehmet Bildiri, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Soydemir ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.