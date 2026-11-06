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        Kan bağışçısı kazandırdılar, madalyaları kaptılar

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Koçlar İlk ve Ortaokulu düzenlediği etkinlikte öğrenciler kan bağışçısı kazanmak için birbirleri ile yarıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Kan bağışçısı kazandırdılar, madalyaları kaptılar

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Koçlar İlk ve Ortaokulu düzenlediği etkinlikte öğrenciler kan bağışçısı kazanmak için birbirleri ile yarıştı

        Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda düzenlenen etkinliklerde bir yandan kan bağışı kampanyaları düzenlenirken öte yandan da Kızılay ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Önceki gün ilçe merkezinde bulunan Vakıfbank İlköğretim okulunda düzenlenen etkinlikte 204 ünite kan toplamayı başaran okul en fazla bağış alan okul olarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Türkiye ikincisi okul ise yine Aydın'dan çıktı. Aydın merkez Yahya kemal Beyatlı ilkokulu ise 214 ünite kan toplayarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

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        Kan bağışçısı kazandırdılar, madalyaları kaptılar

        Başarılı çalışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek olan Aydın'da bu kez Nazilli'deki kırsal Arslanlı Mahallesi'nde bulunan Koçlar İlk ve Ortaokulu düzenlediği etkinlikte öğrenciler kan bağışçısı kazanmak için birbirleri ile yarıştı. 62 ünite kan bağışı ile büyük bir başarıya imza atan öğrenciler madalyaları da kaptı. Toplamda 15 bağışçı kazandırarak madalyaları kapan Gülay ve Almira Tan isimli ilkokul öğrencileri büyük takdir topladı.

        Jandarmadan kan desteği

        Çocukların çağrısı ile Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy öncülüğünde etkinliğe katılarak kan bağışında bulunan Nazilli İlçe jandarma personeli, 10 ünite kan desteği le çocukların gönlünde taht kurdu. Ailelerine kan bağışı çağrısında bulunan minik yüreklerin çabası öğretmenleri ve protokol üyeleri tarafından büyük takdir topladı.

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        Muhtar ve okul müdüründen destek çağrısı

        Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, Koçlar İlk ve Ortaokulu Müdürü İhsan Çatma ile birlikte mahalle halkına kan bağışı çağrısından bulunduklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza Kızılay'ı tanıtmak ve kana bağışının önemini anlatmak amacıyla okulumuzda etkinlik düzenledik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        Yoğun katılım

        Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ve Koçlar İlk ve Ortaokulu Müdürü İhsan Çatma'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy başta olmak üzere Türk Kızılay Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Mevlüt Günay, Aydın Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Ali Yalçınkaya, Nazilli Devlet Hastanesi Kan Laboratuvarı ve tetkik Hizmetleri Biriminden Mehmet Bildiri, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Soydemir ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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