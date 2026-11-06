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        Nazilli'deki yangında ev küle döndü: Anne ve 3 çocuğu kurtuldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında bir ev küle dönerken, yangın sırasında evde bulunan anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Nazilli'deki yangında ev küle döndü: Anne ve 3 çocuğu kurtuldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında bir ev küle dönerken, yangın sırasında evde bulunan anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı.

        Yangın, Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Anne R.K. (24) ve çocukları N.K. (6), M.E.K. (4) ile A.K. (5) vatandaşların yardımıyla evden tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen anne R.K.'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken, genç kadın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

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        Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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