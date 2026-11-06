İkinci Bahar Üniversitesi'nde dijital dolandırıcılık anlatıldı

Efeler Belediyesi İkinci Bahar Üniversitesi’nde bu kez ‘Dijital Dolandırıcılık’ konusu ele alındı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in, 55 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmek ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İkinci Bahar Üniversitesi, kentin sosyal dokusuna yepyeni bir soluk kazandırdı.

Güncel tehditlere karşı da önemli bir bilinçlendirme hareketine dönüşen İkinci Bahar Üniversitesi kapsamında düzenlenen derslerden biri de dijital dünyada sıkça karşılaşılan tehlikelerle ilgiliydi.

Eğitimden kültüre, sağlıktan spora kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan İkinci Bahar Üniversitesi’nde bu kez ‘Dijital Dolandırıcılık’ konusu ele alındı. Mesut Erkoyun’un eğitmen olarak katıldığı derste, yaş almış bireylerin günlük hayatta dijital platformlarda karşılaşabileceği riskler ve bunlardan korunma yöntemleri masaya yatırıldı.

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Dersler sayesinde hem yeni bilgiler kazanıp hem de sosyal çevrelerini genişleten kursiyerler, derslerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğitime katılan öğrencilerden Ayşe Menderes, öğrendikleri bilgilerin hayatı kolaylaştırdığını belirterek, "Hem güzel bilgiler öğreniyoruz, hem sosyalleşiyoruz; çok memnunum, çok mutluyum. İnternetten, televizyondan öğrenmektense burada birebir ders görüyoruz" dedi.

Tamer Gençer ise projede yer almaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Az bildiğimiz konuları detaylıca öğreniyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’e böyle bir olanağı tanıdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.