Aydın'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın sırasında evde bulunan anne R.K.B. (24) ile çocukları M.E.B. (4), A.B. (5) ve N.B. (6), vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkisinde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu çevredekilerce kurtarıldı.

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