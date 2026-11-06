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        Vali Varol Acarlar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ve sebze meyve halini ziyaret eden Varol, esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Vali Varol Acarlar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ve sebze meyve halini ziyaret eden Varol, esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Acarlar Mahallesi'ndeki ziyaret programı kapsamında ilk olarak mahalle çarşısındaki iş yerlerini gezen Vali Varol, işletme sahipleriyle sohbet etti. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Varol, iş yeri sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Varol, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerilerini dinledi.

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        Sebze meyve halinde esnafla buluştu

        Vali Varol, Acarlar'daki programı kapsamında sebze meyve halini de ziyaret etti. Hal esnafıyla bir araya gelerek sohbet eden Varol, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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