Vali Varol Acarlar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ve sebze meyve halini ziyaret eden Varol, esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ve sebze meyve halini ziyaret eden Varol, esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Acarlar Mahallesi'ndeki ziyaret programı kapsamında ilk olarak mahalle çarşısındaki iş yerlerini gezen Vali Varol, işletme sahipleriyle sohbet etti. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Varol, iş yeri sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Varol, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerilerini dinledi.
Sebze meyve halinde esnafla buluştu
Vali Varol, Acarlar'daki programı kapsamında sebze meyve halini de ziyaret etti. Hal esnafıyla bir araya gelerek sohbet eden Varol, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
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