Başkan Çerçioğlu: "Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapım aşamasında sona gelinen yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ulaşımını rahatlatmak amacıyla yapımı sürdürülen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalarda sona yaklaşılırken, Başkan Özlem Çerçioğlu beraberindeki AK Parti heyeti ile köprülü kavşakta incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Çerçioğlu, "İl Başkanımız Mehmet Erdem, Milletvekilimiz Seda Sarıbaş, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız ile birlikte yapımında sona geldiğimiz çalışmaları yerinde inceledik. Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun. Aydınımız için her alanda çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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Köprülü kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde trafiğe açılması planlanıyor.