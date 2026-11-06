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        Aydın inciri, Başkan Çerçioğlu'nun girişimiyle milyonlara tanıtıldı

        Aydın'ın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli dünyaca ünlü kuru inciri, milyonlarca kişinin takip ettiği yemek yarışmasında tanıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimiyle programa gönderilen Aydın kuru inciri, yarışmacıların hazırladığı zeytinyağlı kuru incir dolmasıyla ekranlara taşındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Aydın inciri, Başkan Çerçioğlu'nun girişimiyle milyonlara tanıtıldı

        Aydın'ın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli dünyaca ünlü kuru inciri, milyonlarca kişinin takip ettiği yemek yarışmasında tanıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimiyle programa gönderilen Aydın kuru inciri, yarışmacıların hazırladığı zeytinyağlı kuru incir dolmasıyla ekranlara taşındı.

        Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Aydın inciri, bu kez gastronomi dünyasının yakından takip ettiği yemek yarışmasında kendine yer buldu. Yarışmanın ilgili bölümünde şeflerin yönlendirmesiyle yarışmacılar, Aydın'ın dünyaca ünlü kuru incirini kullanarak zeytinyağlı kuru incir dolması hazırladı. Hazırlanan yemek şeflerin değerlendirmesine sunulurken, Aydın'ın yöresel lezzeti de geniş kitlelere tanıtılmış oldu.

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        Aydın incirinin ihracattaki gücüne dikkat çekildi

        Yarışmada Aydın incirinin yalnızca Türkiye için değil, dünya pazarı açısından da taşıdığı öneme değinildi. AB coğrafi işaret tesciliyle uluslararası alanda da değerini ortaya koyan Aydın incirinin tanıtımına yönelik çalışmaların önemi vurgulanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesinin kentin tarımsal ürünlerini ve yerel değerlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere de dikkat çekildi.

        Başkan Çerçioğlu'ndan teşekkür

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yarışmanın Aydın incirine yer verilen bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak program ekibine teşekkür etti. Çerçioğlu, Aydın'ın bereketli topraklarında yetişen dünyaca ünlü incirin milyonlarca izleyiciyle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin değerlerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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