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        Aydın'da 23 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Aydın'da 23 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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