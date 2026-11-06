Kuşadası'nda 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Şafak Sokak'ta 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y. (55) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y'nin (55) tabancayla yaralanmasına ilişkin şüphelilerin H.D. ve M.S.D. olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.