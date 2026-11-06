Didim Belediyesi kent genelinde parke taşı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde farklı noktalarında yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında yaya yollarında zemin düzenlemesi ve parke taşı döşeme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme ve zemin düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yaya yolları ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarla mevcut zeminler yenilenirken, alanların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle döşeme yapılacak alanlarda zemin hazırlığı ve tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından parke taşları belirlenen ölçü ve hat doğrultusunda yerleştirilerek döşeme işlemi tamamlanıyor. Uygulama sürecinde zemin bütünlüğü ve taşların düzgün yerleşimi gözetilerek yaya kullanımına uygun alanlar oluşturuluyor.

REKLAM

Yaya yollarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, günlük kullanımın kolaylaştırılması ve kamusal alanların daha işlevsel hâle getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, Didim’in farklı mahallelerinde sürdürülüyor. Kent genelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan parke taşı ve zemin düzenleme uygulamalarıyla yaya alanlarının kullanım konforunun artırılması ve kent dokusunun iyileştirilmesi hedefleniyor. Didim Belediyesi, üstyapı çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında sürdürüyor.