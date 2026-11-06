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        Kuşadası'nda diyetisyen buluşmalarının gündemi diyabet oldu

        Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Sanat Evi'nde düzenlenen Diyetisyen Buluşmaları'nın ikincisi gerçekleştirildi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetin ele alındığı etkinlikte, Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan katılımcılara diyabette sağlıklı beslenme, şeker tüketimi ve insülin direnci hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Kuşadası'nda diyetisyen buluşmalarının gündemi diyabet oldu

        Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Sanat Evi’nde düzenlenen Diyetisyen Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleştirildi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetin ele alındığı etkinlikte, Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan katılımcılara diyabette sağlıklı beslenme, şeker tüketimi ve insülin direnci hakkında bilgi verdi.

        Kuşadası Belediyesi’nin sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıkları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliğe, her yaş ve kesimden Kuşadalı katıldı. Program kapsamında saat 10.0012.00 arasında katılımcıların vücut analizleri ve kontrolleri yapıldı. Saat 14.0015.00 arasında ise Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan tarafından "Diyabeti Tanıyalım, Diyabette Sağlıklı Beslenme" konulu eğitim verildi.

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        Eğitimde, diyabetli bireylerde doğru beslenmenin önemi, insülin direncinin ne olduğu, diyabetten korunma yöntemleri ve fazla kiloların diyabet riski üzerindeki etkileri ele alındı. Şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri ve dengeli beslenmenin diyabetten korunmadaki rolü hakkında da bilgi verildi. Program, saat 15.0016.00 arasında gerçekleştirilen değerlendirme bölümünde katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Sanat Evi’nde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Diyetisyen Buluşmaları’nda, sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin farklı konular ele alınıyor. Her yaş ve kesimden Kuşadalının katılımına açık olan etkinliklerde, sabah saatlerinde vücut analizi ve kontroller yapılırken öğleden sonra beslenme eğitimleri veriliyor.

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        Diyetisyen Buluşmaları’nın bir sonraki etkinliğinde ise 'Fonksiyonel Besinler, Mutfağımızdaki Eczane' konusu ele alınacak.

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