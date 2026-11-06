23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı
AYDIN'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.
Söke’de 10 Ocak 2003 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturma, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden ele alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha araştırmaları, elde edilen istihbari bilgiler ve önceki soruşturma dosyasındaki belgeler yeniden değerlendirildi. Ekiplerin çalışmasında Aydın, İzmir ve Mersin'de 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin M. ile eşi Meral M. eski eşi Serap G., Türkeş M. Ömer K., Muhammed ve Ufuk K. olduğu belirtildi..
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