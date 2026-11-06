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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri 23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı

        23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Söke’de 10 Ocak 2003 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturma, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden ele alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha araştırmaları, elde edilen istihbari bilgiler ve önceki soruşturma dosyasındaki belgeler yeniden değerlendirildi. Ekiplerin çalışmasında Aydın, İzmir ve Mersin'de 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin M. ile eşi Meral M. eski eşi Serap G., Türkeş M. Ömer K., Muhammed ve Ufuk K. olduğu belirtildi..

        Galeri
        Galeri

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