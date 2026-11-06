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        Başkan Tetik: "Nazilli'de hizmet almayan sokak kalmayacak"

        Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dallıca Mahallesi 4668 Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Başkan Tetik: "Nazilli'de hizmet almayan sokak kalmayacak"

        Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dallıca Mahallesi 4668 Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

        Nazilli’nin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri; yeni yol yapımından parke taşı döşemeye, asfalt uygulamalarından bakım ve onarım çalışmalarına kadar ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Dallıca Mahallesi 4668 Sokak’ta başlatılan çalışma kapsamında yolun zemin hazırlıkları gerçekleştirilerek parke taşı döşeme aşamasına geçildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sokak, daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhına kavuşacak. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in göreve geldiği günden bu yana öncelik verdiği konuların başında gelen yol çalışmaları kapsamında, kent genelinde çok sayıda sokak yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. 30 aylık dönemde 300 bin metrekareyi aşkın parke taşı döşendi ve 60 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirildi.

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        Ulaşım yatırımlarının 2027 yılında artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Tetik; "Nazilli’mizin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin yıllardır çözüm bekleyen yol sorunlarını birer birer ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan yeni yollar kazandırırken diğer yandan kullanım ömrünü tamamlamış yollarımızı yeniliyoruz. Amacımız Nazilli’nin her mahallesinde güvenli, düzenli ve konforlu ulaşımı sağlamak. Ekiplerimiz gece gündüz sahada, biz de çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz. Nazilli’de yenilenmeyen, hizmet bekleyen sokak kalmayacak. Az laf, çok iş anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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