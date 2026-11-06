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        Teniste Türkiye'nin kalbi Kuşadası'nda attı

        Kuşadası Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi2, final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 47 raketin mücadele ettiği turnuvada, kadınlar ve erkekler tekler ile çiftler kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Teniste Türkiye'nin kalbi Kuşadası'nda attı

        Kuşadası Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi2, final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 47 raketin mücadele ettiği turnuvada, kadınlar ve erkekler tekler ile çiftler kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Adana, Ankara, Aydın ve Bursa’da düzenlenen Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi2’nin Aydın ayağına Kuşadası Tenis Kulübü ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde hizmete açılan tesiste 2 Kasım’da başlayan turnuvaya 17 kadın ve 30 erkek tenisçi katıldı. Beş gün boyunca çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyon, 6 Kasım’da oynanan tekler final müsabakalarıyla tamamlandı.

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        Turnuvanın erkekler tekler kategorisinde Çınar Gül şampiyonluk kupasını kazanırken, Sarp Lider Aydın ikinci sırada yer aldı. Kadınlar teklerde ise Ela Andıç zirveye çıkarken, Elif Balım Özdemir turnuvayı ikinci tamamladı.

        Erkekler çiftlerde Çınar Gül ve Ateş Batur ikilisi birinciliği elde ederken, ikiz kardeşler Toprak Karakoyunlu ve Rüzgar Karakoyunlu ikinci sırada yer aldı. Kadınlar çiftlerde ise Elif Balım Özdemir ve Ela Andıç ikilisi şampiyonluğa ulaşırken, Beyzanur Atmır ve Nehir Duru çifti ikinci oldu.

        Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı ile Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu ve Emre Fazlılar katıldı. Belediye yetkilileri, dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti.

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        Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tenis kulübünün hayata geçirilmesinde Başkan Ömer Günel’in büyük emeği olduğunu belirterek, "Başkanımız Ömer Günel’e buradan selam göndermek istiyorum. Çünkü onun gerçekten tenise büyük bir ilgisi vardı ve bu kulübün açılmasında büyük emeği oldu. Keşke o da aramızda olsaydı" dedi.

        Kuşadası’nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Suvari, tesisin hem sporculara hem de ilçeyi ziyaret eden turistlere hizmet verdiğini ifade etti. Suvari, "Bu tesis aynı zamanda turizme de hizmet eden bir tesis. Bunun gibi tesisler yapmaya devam edeceğiz. Daha da çoğaltacağız inşallah" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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