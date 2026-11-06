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        Kuşadası, Londra Turizm Fuarı'nda dünyaya tanıtıldı

        Kuşadası Belediyesi, Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'na katıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında Kuşadası'nın tanıtıldığı fuara katılan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Amacımız Kuşadası'nı dünyaya tanıtmak, yeni iş birlikleri kurmak ve kentimize daha fazla turist kazandırmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Kuşadası, Londra Turizm Fuarı'nda dünyaya tanıtıldı

        Kuşadası Belediyesi, Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra Fuarı’na katıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında Kuşadası’nın tanıtıldığı fuara katılan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Amacımız Kuşadası’nı dünyaya tanıtmak, yeni iş birlikleri kurmak ve kentimize daha fazla turist kazandırmak" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm organizasyonları arasında yer alan WTM Londra Fuarı, 35 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCeL London Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini, seyahat acentelerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda Kuşadası Belediyesi de yerini aldı.

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        Kuşadası Belediyesi, TGA çatısı altında gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarında kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizm imkanları hakkında uluslararası ziyaretçileri bilgilendirdi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ın da katıldığı fuarda, kentin uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğinin artırılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Fuarda açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentin dünya turizmindeki konumunu güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan WTM’deyiz. Amacımız Kuşadası’nı dünyaya tanıtmak, yeni iş birlikleri kurmak ve kentimize daha fazla turist kazandırmak. Doğası, denizi, tarihi ve eşsiz güzellikleriyle Kuşadası çok daha iyisini hak ediyor. Biz de Kuşadası’nın dünya turizminde hak ettiği yeri bulması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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