Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama (2)
Giriş: 06.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
ŞÜPHELİLERDEN 34'Ü TUTUKLANDI
Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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