Kuşadası'nda kesintisiz ulaşım için altyapı önlemi

Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminde ve yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ile olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelindeki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Kapalı Pazar Yeri önünde iki ayrı noktada başlattığı mazgal yenileme çalışması ile yağmur sularının güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesini hedefliyor. Yürütülen bu altyapı çalışmasıyla, bölgede oluşabilecek su birikintilerinin ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin altyapısını güçlendirmek adına kent genelinde kararlılıkla devam ediyor.