Başkan Arıcı gazetecilerle buluştu
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Giriş: 06.11.2026 - 17:23 Güncelleme:
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın AGC ziyaretinde yerel basının önemi, gazetecilik faaliyetleri ve Koçarlı’da yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
AGC’den yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Özgür Arıcı’ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ