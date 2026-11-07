Kuşadası'nda 8 sokakta üstyapı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Hacıfeyzullah ve Alacamescit mahallelerinde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iki mahalledeki 8 sokakta yaklaşık 2 bin metrekarelik alana begonit taşı döşenecek.

Kuşadası Belediyesi, hem kent merkezinde hem de merkeze uzak mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası’nı daha modern ve konforlu yollara kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Alacamescit Mahallesi’ne bağlı Sönmez ve Gök sokaklar ile Hacıfeyzullah Mahallesi’ne bağlı Ak, İmam, Kanat, Kır, Kaya Aldoğan ve Öz sokaklarda üstyapı yenileme çalışması başlattı. Toplam 2 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmaların ilk aşamasında, eskiyen begonit taşlarının sökümüne başlandı.

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Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen sokaklarda yeni begonit taşları döşenecek. Kuşadası’nın köklü yerleşim alanları arasında bulunan iki mahallede yürütülen çalışmalarla bölgenin doğal dokusu korunarak yolların daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.