Dördüncü kattan düşen kedi "Jilet"i mahalle esnafı yalnız bırakmıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında 4. kattan düşen ve hayatta kalan kedi Jilet, kendisine yaklaşık 2 ay önce sahip çıkan mahalle esnafının ilgi ve sevgisiyle yaşamını sürdürüyor.

Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta önceki gün bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünden düşen kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin bakımını üstlenen esnaf, yaşadığı talihsiz olayın ardından da kediyi yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 2 ay önce kediyi fark edip bakmaya başlayan kuaför Nuray Akkurt, AA muhabirine, "Jilet" adı verilen kediye kısa süre içinde diğer esnafın da bakmaya başladığını söyledi.

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Beslenmesinden sağlığına kadar hayvanın tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Akkurt, kedinin adeta mahallenin maskotu haline geldiğini ifade etti.

Kedinin pencereye çıktığı günü anlatan Akkurt, "O gün sabah ben işe geldim, her gün sabah kedilere mama veriyorum, baktım yok. Yukarıdan çatıda ses geliyordu. Komşularla uğraştık. Çok korktum. İnanılmaz korktum, 3 saat falan, o da çok korktu. 3 saat boyunca o titredi, ben de titredim." dedi.

Akkurt, itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düşmesi sayesinde hayata tutunduğunu ve bu sayede rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.

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Esnaf olarak başka kedilere de baktıklarını anlatan Akkurt, şunları kaydetti:

"Özellikle kedileri toplayıp yaralarını tedavi ettiriyorum. Her gün mamalarını dağıtıyorum. Mahalleye her gelen kediyle ilgileniyorum. Jilet'le de öncekiler gibi duygusal bir bağım oluştu. Daha önceden de benzer bir kedi gelmişti. Evden atılmıştı o da. Onun adı da Jilet'ti. Karşı komşuyla beraber 'Bu da Jilet olsun' dedik. Yavruyken alıyorlar, biraz büyüdükten sonra ya da şehir değiştirdikleri zaman, kedileri sokağa bırakıyorlar."

Esnaf Serpil Ekşi de "Jilet zaten mahallemizin maskot kedisi. Sevimli, esnaf olarak bütün arkadaşlarımız ilgileniyoruz kendisiyle. Biraz bizi korkuttu ama gayet durumu iyi." diye konuştu.