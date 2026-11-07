Didim Belediyesi genel kurulu yapıldı

Kadınların yerel yönetim süreçlerinde söz, karar ve temsil gücünü artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Kadın Meclisi, ikinci genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem yapılanmasını belirledi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın öncülüğünde kadınların kent yönetimine aktif katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan Didim Belediyesi Kadın Meclisi, 2. Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genel kurul kapsamında yapılan seçimlerle Kadın Meclisi’nin yeni dönem yönetimi belirlendi.

Kadınların yalnızca kent hizmetlerinden yararlanan değil, aynı zamanda yerel politikaların oluşturulmasında söz sahibi olan bireyler olarak sürece katılmasını hedefleyen Kadın Meclisi; kadınların fikirlerini, taleplerini ve deneyimlerini ortak bir zeminde buluşturan önemli bir katılım alanı olmayı sürdürüyor.

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Didim Belediyesi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini güçlendirmeyi, emeğini görünür kılmayı ve toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlara erişimini desteklemeyi yerel yönetim çalışmalarının önemli bir parçası olarak ele alıyor.

Bu doğrultuda belediyenin imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitliği Şartı (CEMR) ve hazırlık çalışmaları yürütülen Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP), kent yaşamında kapsayıcı politikaların geliştirilmesine rehberlik ediyor. Kadın Meclisi de kadınların ihtiyaçlarının, görüşlerinin ve önerilerinin yerel yönetim çalışmalarına yansımasına katkı sunan katılımcı yapısıyla bu anlayışın önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Didim Belediyesi Kadın Meclisi’nin yeni dönemde de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeği, istihdam, sosyal dayanışma, kültürel üretim ve yerel kalkınma gibi alanlarda kadınların katılımını güçlendirecek çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Didim Belediyesi, kadınların kent yaşamında daha güçlü temsil edilmesi, karar süreçlerine etkin biçimde katılması ve fikirlerinin yerel politikalara yansıması için çalışmalarını sürdürecek.