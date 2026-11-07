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        AYTO üyeleri İstanbul'daki fuarı gezdi

        Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerini sektörel fuarlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, AYTO'nun 9. Meslek Komitesi'ne (İnşaat) kayıtlı üyeleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "UNICERA İstanbulSeramik, Banyo, Mutfak Fuarı"nı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        AYTO üyeleri İstanbul'daki fuarı gezdi

        Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerini sektörel fuarlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, AYTO’nun 9. Meslek Komitesi’ne (İnşaat) kayıtlı üyeleri, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen "UNICERA İstanbulSeramik, Banyo, Mutfak Fuarı"nı ziyaret etti.

        Ulaşım ve konaklama giderleri AYTO tarafından karşılanan ziyaret kapsamında üyeler, sektörlerindeki yenilikleri ve güncel gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulurken yeni ticari bağlantılar kurmaya yönelik iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, TOBB’un fuar takvimi doğrultusunda AYTO üyelerini sektörel fuarlarla buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti.

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        Fuarların sektörel yeniliklerin takip edilmesi, yeni ürün ve teknolojilerin tanınması ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Ülken, AYTO olarak üyelerin sektörel gelişmelere erişimini destekleyen fuar ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini kaydetti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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