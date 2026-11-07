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        Güney Ege'de fırtına bekleniyor

        Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Güney Ege'de fırtına bekleniyor

        Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege’de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege’de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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