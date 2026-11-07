Aydın'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Giriş: 07.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Yaylaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediyor.
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