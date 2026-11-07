Aydın'daki iş yeri deposu yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, SökeKuşadası karayolu Yaylaköy mevkindeki inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başladı. Depoyu saran alevler ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen depoda ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.