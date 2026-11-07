İkizdere Köprüsü hizmete açıldı

Aydın’ın İncirliova ile Efeler ilçesini birbirine bağlayan şehr hastanesi yolu üzerindeki İkizdere Köprüsü tamamlanarak hizmete açıldı.

Aydın Şehir Hastanesi ulaşım ağında, İncirliova ile Efeler ilçesini birbirine bağlayan, önemli geçiş noktalarından biri olan Acarlar Mahallesi İkizdere Çayı üzerindeki köprü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliği içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Köprümüz sayesinde ana arterdeki araç yoğunluğunun azalmasına katkı sağlanırken, vatandaşlarımız Sandıklı ve Acarlar Mahallelerimiz üzerinden Şehir Hastanesi’ne daha hızlı ve kolay ulaşabilecek. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na gönülden teşekkür ediyorum" dedi.