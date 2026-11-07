Kuşadası'nda Uluslararası CrossFit Şampiyonası başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Uluslararası CrossFit Şampiyonası başladı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyona 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Kuşadası, Uluslararası CrossFit Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya başladı. 2017 yılından bu yana Kuşadası’nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Hırvatistan, Çekya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Atletlerin limitlerini zorlayan şampiyonada, sporcular olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda, Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için çiftler halinde yarışıyor. Yarın sona erecek olan organizasyonda, dayanışma ve takım ruhuyla hareket eden sporcular, vücutlarının limitlerini zorlayıp, kupa ve madalya kazanmak için ter dökecek.

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Organizasyon hakkında bilgi veren Alsancak Team Kulübü CrosFit Uzmanı Deniz Işık, "Yeniden Kuşadası’nda olduğumuz için çok mutluyuz. Güç, dayanıklılık, kişisel beceri ve takım halinde çalışmayı gerektiren bu spora Türkiye’de olan ilgi her geçen gün artıyor. Yurt dışından gelen atletlerle birlikte Kuşadası’nda çok renkli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Şampiyonaya katılan atletlerden Arınç Görsün ise, "Uzun yıllardır CrıssFit sporu ile yakından ilgileniyorum. Daha önce birçok kez kürsüye çıkıp, derece aldım. Amacım bu kez de kürsüyü görmek olacak. Genel bir kondisyon sporu olan CrossFit hem zihninizin hem de vücudunuzun gelişmesine katkı sunuyor. CrossFit’i herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.