Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın (2)
Giriş: 07.11.2026 - 17:06 Güncelleme:
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açıldı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),
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