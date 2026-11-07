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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın (2)

        Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın (2)

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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