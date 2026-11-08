Didim Belediyesi kendi ürünlerini üretip satışa sunuyor

Didim Belediyesi’nin Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda yetiştirdiği nane, kekik ve biberiyeden elde edilen ürünler, üretim ve distilasyon süreçlerinin ardından farklı satış noktalarında halkla buluşturuluyor.

Didim Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı doğrultusunda kendi üretim kaynaklarını değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yürütülen üretim faaliyetleri; bitkilerin çoğaltılması, yetiştirilmesi, bakımı, hasadı ve distilasyon yöntemiyle işlenmesini kapsıyor. Üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla hasadı yapılan bitkilerden alınan çeliklerle yeni fideler de yetiştiriliyor.

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Didim Belediyesi’nin Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda nane, kekik ve biberiye hasat edilerek distilasyon yöntemiyle işleniyor. 2026 yılı üretim kayıtlarına göre, 1619 Ekim tarihleri arasında üç parti hâlinde gerçekleştirilen nane hasadında 800,5 kilogram ürün elde edilirken, distilasyon sonucunda 3,568 kilogram nane yağı üretildi.

Biberiye üretimi kapsamında gerçekleştirilen distilasyon işleminde ise 273,5 kilogram biberiyeden 694 gram biberiye yağı elde edildi. Üretim çalışmaları sonucunda ayrıca 600 litre kekik suyu ve 150 litre biberiye suyu hazırlandı. Elde edilen kekik ve biberiye suları, belediyenin temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretim çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Üreten belediyecilik anlayışımızla kendi kaynaklarımızı değerlendiriyor, üretim süreçlerini yalnızca yetiştirmeyle sınırlı tutmayarak işleme aşamasına da taşıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretimimizi geliştirerek belediyemizin üretim kapasitesini artırmayı ve kentimize değer katan çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Didim Belediyesi tarafından yetiştirilen bitkilerden distilasyon yöntemiyle elde edilen nane, kekik ve biberiye yağları satışa sunuluyor. Cumhuriyet Kent Meydanı’nda bulunan Bitkisel Ürünler Satış Ofisi’nin yanı sıra Cumartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarı’nda kurulan stantlarda da halkla buluşturulan ürünler, belediyenin üretim çalışmalarının somut çıktılarını oluşturuyor.

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Didim Belediyesi, bitkisel üretimden hasada, distilasyondan satışa uzanan süreçte kendi kaynaklarını değerlendirerek üretim kapasitesini geliştirmeyi ve ürettiği ürünleri halkın kullanımına sunmayı sürdürüyor.