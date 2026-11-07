Başkan Zencirci'den futbolculara Hamburger primi

Germencik Belediyespor U14 Takımı’nın İncirliova Belediyespor karşısında aldığı 41’lik galibiyet, hamburger primiyle taçlandı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, genç futbolcuları hem tebrik etti hem de galibiyet sevinçlerine ortak oldu.

Germencik Belediyespor’un U14 takımı, sahada ortaya koyduğu başarılı performansla bir galibiyete daha imza attı. İncirliova Belediyespor ile karşı karşıya gelen genç futbolcular, mücadeleden 41’lik skorla galip ayrılarak büyük sevinç yaşadı.

Genç sporcuların azmini ve mücadelesini yakından takip eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 41’lik galibiyetin ardından takıma hamburger ısmarlayarak futbolculara moral verdi. Gençlerin mutluluğuna ortak olan Zencirci, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

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Çocukların sporla büyümesinin, takım ruhunu ve dayanışmayı öğrenmesinin önemine dikkat çeken Zencirci, genç futbolcuların her zaman yanında olduklarını belirterek teknik ekibe ve sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Germencik Belediyespor’un genç yetenekleri ise hem sahadaki mücadeleleri hem de galibiyet sonrası hamburger sevinçleriyle günün kazananı oldu.