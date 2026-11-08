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        Lise öğrencilerine kan bağışı semineri verildi

        Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik Kızılay bilinci ve kan bağışının önemi konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Lise öğrencilerine kan bağışı semineri verildi

        Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik Kızılay bilinci ve kan bağışının önemi konulu seminer düzenlendi.

        Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü tarafından organize edilen seminerde, öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri, kurumsal yapısı ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verildi. Seminerde ayrıca kan bağışının insan hayatı üzerindeki önemi ve düzenli kan bağışının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından taşıdığı değer ele alındı. Halit Kılıçgediği tarafından verilen eğitimde, Kızılay'ın köklü geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Kan bağışının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasındaki süreç ve gönüllü bağışçıların bu konudaki katkısı üzerinde duruldu. Özellikle genç yaşlarda toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilen seminerde, öğrencilerin Kızılay ve kan bağışı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

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        Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Kızılay bilincinin yaygınlaştırılması ve kan bağışının önemine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen seminerin öğrenciler açısından bilgilendirici olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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