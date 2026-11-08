Aydınfest'te final coşkusu zirve yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, muhteşem bir finalle sona erdi. Aydın Tekstil Park’ta gerçekleşen festivalin son gününde Color Party’nin ardından Mela Bedel, Manuş Baba ve Gazapizm sahne aldı. Ünlü sanatçılar, sevilen şarkılarıyla on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin final gününde de vatandaşlar Aydın Tekstil Park’ı doldururken, coşku tüm kenti sardı. Her yaştan Aydınlı, müzik ve eğlence dolu gecede konserler boyunca sanatçılara eşlik etti. Vatandaşlar, festivali Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu tarafından Aydın’a kazandırılan Aydın Tekstil Park’ın düzenlenen etkinlikler, konserler ve buluşmalarla Aydın’ın kültürel yaşamına renk katan bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.