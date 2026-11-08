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        Kaymakam Ateş, eğitim çalışmalarını değerlendirdi

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitimöğretim faaliyetleri ve kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kaymakam Ateş, eğitim çalışmalarını değerlendirdi

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitimöğretim faaliyetleri ve kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Kaymakam Ateş, ziyaret kapsamında okulun mevcut durumu ve eğitimöğretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette okulda yürütülen eğitim çalışmaları, öğrencilerin eğitim süreçleri ve okul bünyesinde sürdürülen faaliyetler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim kurumlarının mevcut durumunu yerinde görmek ve yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, okulun genel işleyişi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Ziyaret, okulda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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