Söke'de organ bağışının önemine dikkat çekildi

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanede açılan standı Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ziyaret etti. Hastane yöneticileri, yürütülen bilgilendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekilirken, toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalara yeniden yaşam şansı sunduğu vurgulanarak, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

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