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        Söke'de organ bağışının önemine dikkat çekildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Söke'de organ bağışının önemine dikkat çekildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

        Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanede açılan standı Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ziyaret etti. Hastane yöneticileri, yürütülen bilgilendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekilirken, toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalara yeniden yaşam şansı sunduğu vurgulanarak, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

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