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        Üniversite öğrencileri Tralleis Antik Kenti'nde tarihe yolculuk yaptı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen "Tralleis'i Geziyorum" programına katılan öğrenciler ve vatandaşlar, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutan Tralleis Antik Kenti'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri Tralleis Antik Kenti'nde tarihe yolculuk yaptı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen "Tralleis’i Geziyorum" programına katılan öğrenciler ve vatandaşlar, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutan Tralleis Antik Kenti’ni yakından tanıma fırsatı buldu.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, ADÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişimi Ofisi tarafından gerçekleştirilen programda, üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile farklı akademik birimlerde öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge de katıldı.

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        Antik kent gezisi öncesinde katılımcılara, Tralleis’in tarihini, kültürel mirasını ve döneminin özelliklerini anlatan "Haydi Çocuklar Tralleis’e" adlı animasyon filmi izletildi. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında hazırlanan animasyonla, öğrencilerin antik kentin tarihini görsel anlatımla daha yakından tanımaları sağlandı.

        Gösterimin ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı ve ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez’e bilimsel çalışmaları ve antik kentin tarihî mirasının gün yüzüne çıkarılmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

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        Program, Prof. Dr. Murat Çekilmez’in rehberliğinde gerçekleştirilen antik kent gezisiyle devam etti. Çekilmez, katılımcılara Tralleis’in tarihi geçmişi, arkeolojik önemi, mimari yapıları ve bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan eserleri ve yapı kalıntılarını inceleyen öğrenciler, Aydın’ın tarihi ve kültürel zenginliğini yerinde görme imkanı buldu.

        Kazı çalışmaları hakkında doğrudan bilgi alan öğrenciler, arkeolojik araştırma süreçlerini uzmanından dinleyerek teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirdi. Özellikle Gazetecilik Bölümü öğrencileri açısından gezi, bilim haberciliği ile kültürsanat gazeteciliği alanlarında da önemli bir deneyim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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