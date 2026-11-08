Germencik'te sokaklar pırıl pırıl olsun diye çalışıyorlar

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra yıkama araçları ve modern temizlik makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sokaklar düzenli olarak temizleniyor.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, günlük olarak gerçekleştirilen rutin ve manuel temizlik faaliyetlerinin yanı sıra teknolojik donanıma sahip araç ve makinelerle de sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor. İlçe merkeziyle sınırlı kalmayan çalışmalar, kırsal mahallelerdeki sokakları da kapsıyor. Belediyeye ait yıkama araçları ve modern temizlik makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda sokaklar düzenli aralıklarla temizleniyor. Ekipler, geleneksel temizlik yöntemlerini modern araç ve ekipmanlarla destekleyerek ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, temizlik çalışmalarının yalnızca rutin faaliyetlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Rutin ve manuel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, merkez ve kırsal mahallelerimizdeki sokaklarımızı da yıkama araçlarımız ve modern temizlik makinelerimizle düzenli olarak temizliyoruz" dedi.