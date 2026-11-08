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        Aydın'da 'Koçak Kanyonu'na' çöp dökmek için çelik bariyerler kesildi

        AYDIN'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki çelik bariyerler kesilerek, Koçak Kanyonu'na kaçak olarak çöp ve moloz dökülüyor. Bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Vadiden geçen Koçak Çayı'nın içi bu nedenle atıklarla dolmuş durumda. Koçak Çayı, su seviyesi yükseldiğinde, çöpleri önce Büyük Menderes Nehri'ne, oradan da Bafa Gölü'ne taşıyor. Atıklar, bu yolla Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor. Bu soruna bir an önce çare bulunması gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Aydın'da 'Koçak Kanyonu'na' çöp dökmek için çelik bariyerler kesildi

        AYDIN’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki çelik bariyerler kesilerek, Koçak Kanyonu’na kaçak olarak çöp ve moloz dökülüyor. Bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Vadiden geçen Koçak Çayı’nın içi bu nedenle atıklarla dolmuş durumda. Koçak Çayı, su seviyesi yükseldiğinde, çöpleri önce Büyük Menderes Nehri’ne, oradan da Bafa Gölü’ne taşıyor. Atıklar, bu yolla Ege Denizi’ne kadar ulaşıyor. Bu soruna bir an önce çare bulunması gerekiyor" dedi.

        Zengin bitki örtüsü, jeolojik oluşumları ve ortasından akan Koçak Çayı’yla doğal ekosistemlerin Türkiye’deki en güzel örneklerinden biri olan Koçak Kanyonu, kamyon ve traktörlerin çöp, ev eşyası, moloz ve plastikleri kaçak olarak dökmesi nedeniyle atıklarla dolmaya başladı. Bölgede hafta sonu inceleme yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Koçak Kanyonu'na moloz ve çöp dökmek amacıyla, karayolunu çevreleyen çelik bariyerlerin kesildiğini tespit etti. Bu durum Aydın ve İzmir’deki çevrecilerin tepkisine neden oldu.

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        'BİR AN ÖNCE ONARILMASI LAZIM'

        Koçak Kanyonu ve Koçak Çayı’nda oluşan kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Köşk ve Ödemiş karayolunda meydana gelen trafik kazalarında, araçların uçuruma yuvarlanmaması için bir süre önce yol kenarlarına çelik bariyerler yapılmıştı. Bariyerlerin yapılmasıyla birlikte Koçak Kanyonu’na çöp dökülmesi de zorlaşmıştı. Yaptığımız incelemede, çöpleri döken kişi veya kişiler tarafından, atıkların aşağıdaki vadiye daha rahat boşaltılabilmesi için bariyerlerin bir araç geçebilecek şekilde iki yanından kesildiğini belirledik. Burada inanılmaz bir çevre kirliliği var. Yatak, yorgan, kıyafet, inşaat atıkları, elektronik eşyalar, plastik malzemeler, poşetler ve daha pek çok evsel atığı burada görmek mümkün. Bu nedenle vadiden geçen Koçak Çayı’nın içi, atıklarla dolmuş durumda. Koçak Çayı, su seviyesi yükseldiğinde, çöpleri önce Büyük Menderes Nehri’ne, oradan da Bafa Gölü’ne taşıyor. Atıklar, bu yolla Ege Denizi’ne kadar ulaşıyor. Bu soruna bir an önce çare bulunması gerekiyor. Bir an önce kesilen çelik bariyerin onarılması ve buradaki çöplerin temizlenmesi lazım" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
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