Aydın'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İlçede mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran A.S. isimli bir kadın ise ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Aksu Mahallesi kırsalından topladığı mantarları tüketen M.C.Y. (39) de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinde mantar yedikten sonra fenalaşan F.T. (58), yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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