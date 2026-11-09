Vali Varol, Nysa'nın tarihi dokusunu yerinde inceledi
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Aydın Valisi Dr. Osman Varol antik çağların önemli eğitim, felsefe ve kültür merkezlerinden biri olan ve Aydın'ın önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Nysa Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Sultanhisar'da yer alan köklü kentin görkemli yapılarını gezen Vali Varol, kadim medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi miras hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında Nysa Antik Kenti'nin tarihi dokusunu yakından inceleyen Vali Varol, geçmişten günümüze ulaşan kültürel mirasın önemini yerinde değerlendirdi. Vali Varol'un eşi Funda Varol da ziyarette kendisine eşlik etti.
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