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        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atamız; fikirleri, mücadelesi ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile milletimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O’nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de milletimizden aldığımız güçle, Aydın’ımız ve ülkemiz için çalışmayı, üretmeyi ve geleceğe umutla yürümeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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