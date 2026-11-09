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        Didim Belediyesi'nden 'Bir Ömrün Işığında' anma programı

        Didim Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde 'Bir Ömrün Işığında' başlıklı özel bir programla anacak. Atatürk'ün yaşamı, mücadelesi ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin sanatın farklı dallarıyla ele alınacağı program, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de DİGEM'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Didim Belediyesi'nden 'Bir Ömrün Işığında' anma programı

        Didim Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde 'Bir Ömrün Işığında' başlıklı özel bir programla anacak. Atatürk’ün yaşamı, mücadelesi ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin sanatın farklı dallarıyla ele alınacağı program, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de DİGEM’de gerçekleştirilecek.

        Didim Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere özel bir program hazırladı. 'Bir Ömrün Işığında' başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, Atatürk’ün fikirleri, mücadelesi ve aydınlattığı yol farklı anlatım biçimleriyle yeniden hatırlanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin önderi, çağdaş ve demokratik bir ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam ediyor. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk’ün bağımsızlık, özgürlük, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma ideallerini yeniden hatırlama, bu değerlere sahip çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma günü olarak anlam taşıyor.

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        'Bir Ömrün Işığında' başlıklı programda kısa filmler, 'Başöğretmene Mektup' bölümü, Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylenecek ve zeybek gösterisi yer alacak. Kurtuluş Savaşı’nın müzikli anlatımlarla aktarılacağı bölümde ise Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve bu mücadeleye önderlik eden Atatürk’ün tarihi mirası ele alınacak. Program aracılığıyla Atatürk’ün yalnızca bir döneme değil, geleceğe de ışık tutan düşünceleri ve Cumhuriyetin temelini oluşturan değerleri anılacak. Farklı sanat dallarının bir araya geleceği etkinlikte, Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve minnet ortak bir anma buluşmasında ifade edilecek. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, 10 Kasım Salı günü saat 20.00’de DİGEM’de gerçekleştirilecek.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun aydınlattığı yolda Cumhuriyet değerlerini birlikte hatırlamak üzere tüm halk programa davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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