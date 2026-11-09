Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların kulak küpeleri yenileniyor

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli nedenlerle kulak küpeleri düşen büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takılıyor. Sahada sürdürülen çalışmalarla hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıt sistemindeki bilgilerin güncel tutulması sağlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerini yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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